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Posbıyık, Vali Tutulmaz ile AK Parti Milletvekillerine teşekkür etti

14.01.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Posbıyık, Vali Tutulmaz ile AK Parti Milletvekillerine teşekkür etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar’ın katılımıyla Deniz Ticaret Odası’nda yapılan Tersaneler konulu toplantıyı değerlendirdi, Vali ve milletvekillerine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.Tersaneler sorununun çözümü için yapılan toplantının çok yararlı olduğunu anlatan Başkan Posbıyık, Ereğli trafiği açısından çok önemli bir proje olan Terminal-Pidos arası Çevre Yolu projesini de gündeme getirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar’ın katılımıyla Deniz Ticaret Odası’nda yapılan Tersaneler konulu toplantıyı değerlendirdi, Vali ve milletvekillerine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.
Tersaneler sorununun çözümü için yapılan toplantının çok yararlı olduğunu anlatan Başkan Posbıyık, Ereğli trafiği açısından çok önemli bir proje olan Terminal-Pidos arası Çevre Yolu projesini de gündeme getirme fırsatı bulduğunu söyledi. Alemdar Gemisi’ne İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM’ye teklif sunan Milletvekillerine tekrar teşekkür eden Başkan posbıyık şunları söyledi: “Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem’in davetiyle dün DTO’da toplandık. Valimiz ve AK Parti Milletvekilleri, Sayın Kaymakamımız, DTO Başkanı ve bütün tersane sahipleri oradaydık. Çok güzel bir toplantı oldu. Sayın Valimiz ve AK Parti Milletvekilleri Ereğli’ye teşrif ettiler. Ereğli’nin çok önemli bir sorunu Tersaneler sorununu çözmek veyahut çare bulmak için bir araya geldiler. Bu bizi son derece mutlu etti. Valimize, AK Parti Milletvekillerine, Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok yararlı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Toplu halde konunun ne olduğu DTO Başkanı Sayın İrfan Erdem tarafından çok güzel bir şekilde ifade edildi. Büyük emeklerle denizi doldurarak, çok büyük masraflar yapmak suretiyle paralar harcayan tersanecilerimizin mağduriyetleri söz konusu. Gemi ticaretinin yüksek olduğu dönemlerde çok büyük iş yapan, Ereğli’de istihdam konusunda büyük hamleler yapan tersaneler bölgesi maalesef küresel olarak dünya deniz ticaretinde duraksamalar nedeniyle teklif alamamaya başladılar. Tabii bu tersanecilerimizi mağdur etti. Büyük maddi ve manevi katkılar olmasına rağmen devletin ortaya koyduğu bazı şartlar yerine gelmediği için şu anda mağdur durumdalar. Bu konu tartışıldı. Vekillerimiz konuya hassasiyetle eğildiler. Ne yapılması gerektiği konusunda ön kararlar alındı. Kaymakamımızın başkanlığında tersanecilerin de olduğu bir komisyon kurulmak suretiyle bu sıkıntıların Ankara’ya Milletvekillerimiz vasıtasıyla, Valimizin desteğiyle duyurulmasına karar verildi.

“TBMM’ye alemdar teklifi için milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum”
Bu toplantı vesilesiyle Belediye Başkanı olarak Vekillerimize Ereğli halkı adına teşekkür etme imkanı buldum. Gazi Alemdar Gemisi’ne İstiklal Madalyası verilmesi için CHP ve AK Parti Milletvekilleri tereddütsüz bir araya gelerek bu teklifi TBMM Başkanlığı’na ilettiler. Bu bakımdan kendilerine Ereğli halkının bundan çok mutlu olduğunu ve şükranlarını sunduğunu ifade etmekten büyük mutluluk duydum.

“Çevre yolu projesine destek istiyoruz”
Bu arada Tersane konusuna geçmeden evvel bir önerimi daha gündeme getirdim. Valimizin ve iktidar partisi Milletvekillerimizin olduğu bir ortamda... Kepez yolunda çok büyük ölümcül kazalar oluyor. Aynı zamanda şehir trafiği de kalabalık vaziyette. Özellikle Zonguldak istikametinden gelen otobüsler, tırlar, kamyonlar, ticari arabalar direkt olarak Kepez’den Ereğli’ye giriyor ve şehir trafiğinde de kargaşa yaratıyor. Şu ana kadar vekillerimizin de gayretleriyle çevre yolu projeleri hazırlandı. Büyük bir mesafe kat edildi. Zonguldak’tan çıkan arabalar Terminal üst yolundan, Hamzafakılı’dan geçmek suretiyle tünellerle Alaplı çıkışındaki Pidos bölgesine geçiş yapacaklar. Bu çevre yolu yapıldığı takdirde Zonguldak’tan gelen tırlar, kamyonlar, ticari araçlar, otobüsler hepsi de Ereğli şehir trafiğine girmeden geçiş yapacaklar. Yine İstanbul, Ankara’dan gelen bütün otobüsler, tırlar, ticari araçlar projeye göre Pidos’tan giriş yapacaklar, şehir trafiğine girmeden Zonguldak karayoluna bağlanacaklar. Bu, Ereğli için hayati bir proje. Toplantıda bu projenin önemine bir kez daha değinme fırsatı buldum. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı Sayın Valimize ve vekillerimize teşekkür ettim. Şu anda en aktif proje diyebilirim Çevre Yolu projesi... Çünkü hemen hemen projenin tüm detaylarına kadar çizilmiş vaziyette. İz bedeli de var. Sadece buraya bir ödenek konulması gerekiyor. Bu yol yapıldığı takdirde Ereğli’nin şehir trafiği çok rahatlayacaktır.”

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