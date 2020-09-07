YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Posbıyık zabıta haftasını kutladı

Posbıyık zabıta haftasını kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan zabıta haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan zabıta haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Pasta keserek ekibi kutlayan Başkan Posbıyık, personele “Güler yüzlü ve disiplinli olun” mesajı verdi.
Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pasta keserek ekibi kutladı ve mesajlar verdi.Posbıyık, Zabıta biriminin en çok güvendiği ve özen gösterdiği kurumlardan birisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Gününüz kutlu olsun, hayırlı olsun. 194 yıllık çok köklü bir müessese. Belediye çalışmalarının öncülüğünü yapmak için kurulan son derece önemli bir teşkilat. Yasalar çerçevesinde bize verilen talimatlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zabıta belediyenin aynasıdır. Belediye içinde bütün birimler güzel görev yapsa, çok başarılı olsa dahi eğer zabıta gerekli görevini yapmazsa etkisi büyük olur. Zabıtanın yanlış bir hareketi olursa dikkat çeker. Disiplin ve güler yüzlülük ön planda olmalı. Herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli. Belediyemizde, amirlerinizle birlikte iyi bir çalışma sergiliyorsunuz. Sizlerle ilgili övgüler aldığımda çok memnun oluyorum. Hepinize eşlerinizle, çocuklarınızla birlikte sağlık sıhhat içinde başarılar diliyorum. Beraber Ereğli’yi iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgiyle, barış ve dostlukla yolumuza devam edelim, diyorum. Gününüz kutlu olsun.”
Zabıta personelinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı törende pasta kesilerek Zabıta Haftası kutlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
12:56
İkindi
16:32
Akşam
19:24
Yatsı
20:47

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Ağartan Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Vali Tutulmaz Ormanlı Beldesini gezdi
Vali Tutulmaz Ormanlı Beldesini gezdi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başol, personelini peşin emekli ikramiyesi ile mutlu etti
Başol, personelini peşin emekli ikramiyesi ile mutlu etti
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.