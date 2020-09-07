Posbıyık zabıta haftasını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan zabıta haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Pasta keserek ekibi kutlayan Başkan Posbıyık, personele “Güler yüzlü ve disiplinli olun” mesajı verdi.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pasta keserek ekibi kutladı ve mesajlar verdi.Posbıyık, Zabıta biriminin en çok güvendiği ve özen gösterdiği kurumlardan birisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Gününüz kutlu olsun, hayırlı olsun. 194 yıllık çok köklü bir müessese. Belediye çalışmalarının öncülüğünü yapmak için kurulan son derece önemli bir teşkilat. Yasalar çerçevesinde bize verilen talimatlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zabıta belediyenin aynasıdır. Belediye içinde bütün birimler güzel görev yapsa, çok başarılı olsa dahi eğer zabıta gerekli görevini yapmazsa etkisi büyük olur. Zabıtanın yanlış bir hareketi olursa dikkat çeker. Disiplin ve güler yüzlülük ön planda olmalı. Herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli. Belediyemizde, amirlerinizle birlikte iyi bir çalışma sergiliyorsunuz. Sizlerle ilgili övgüler aldığımda çok memnun oluyorum. Hepinize eşlerinizle, çocuklarınızla birlikte sağlık sıhhat içinde başarılar diliyorum. Beraber Ereğli’yi iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgiyle, barış ve dostlukla yolumuza devam edelim, diyorum. Gününüz kutlu olsun.”

Zabıta personelinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı törende pasta kesilerek Zabıta Haftası kutlandı.

