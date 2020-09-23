Posbıyık: “Zonguldak’tan bize yardım gelmiyor”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Topçalı Mahallesi’ni ziyaretinde Zonguldak’tan Ereğli’ye yatırım ve yardımın gelmediğini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Göktepe ve Hamzafakılı Mahallesi’nden sonra Topçalı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Hasan Aksoy ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık’ı çiçeklerle karşılayarak yaptığı hizmetler için teşekkür ettiler. Muhtar Aksoy, çevre yolunun tamamlanmasıyla mahallenin büyük bir sorundan kurtulduğunu belirterek, “Tırların mahallemizin içinden geçmesi en büyük sorunumuzdu. Bu sorunu çevre yolumuzu yaparak çözdünüz. Ayrıca Veliler Mezarlığımız da yapıldı. Sizlerden Allah razı olsun. Mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Sevdamız Ereğli sevdası”

Mahalle halkının gösterdiği sıcak karşılamaya teşekkür eden Başkan Posbıyık, mahallelerin hizmetlerini bir bir gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Topçalı’da ilçe gündemine ilişkin de önemli mesajlar veren Başkan Posbıyık, şu açıklamayı yaptı:

"Bu sıcak karşılamanızdan çok mutlu oldum. Bütün meselemiz yaptığımız işlerden sonra bir Allah razı olsun denmesi. Ekiplerimle birlikte sevdamız Ereğli sevdası. Muhtarlarımızla, azalarımızla bölgemize hizmet etmek, arkamızda hoş bir seda bırakmak. Başka hiçbir beklentimiz yok. Topçalı’da çok büyük sıkıntılar vardı. Vatandaşlar tırlar geçerken deprem olmuş gibi evlerinde sallanıyorlardı. En iyi bilenlerden biriyim. Büyük mücadele verdim. Bariyerler koydum, zabıtaları buraya getirdim. Ceza yazdık ama netice alamadık. Bu yüzden bir çok resmi daireyle de kötü oldum. Ona rağmen istediğimiz neticeyi alamadık. Bir kilometrelik çevre yolumuz vardı. Bunun belli bir bölümüne kadar bizden evvel istimlak edilmişti. 200 bin liralık bölümü bitirilmemişti. Süratle istimlağı bitirdik. Asfaltını da döktük ve yolu açtık. İnanın sizler kadar mutluyum. Çünkü evlerinizde artık rahat uyuyacaksınız. Bu çevre yolundan yararlanmak suretiyle mahalle halkı rahatlamış olacak. Göktepe’den Hamzafakılı’ya 2 kilometre bağlantı yolu yaptık. Bu Topçalı’ya da bağlanmak demek. Mahallelerimizde her şey bitti mi. Hayır, yapacak çok işimiz var. Ama bu koronavirüs davası inanın memleketimizi, vatandaşlarımızı çok etkiledi. Her gün açım, işsizim diye gelen insanlardan vicdanımız sızlıyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Vatandaş ne kadar zor durumdaysa, belediyeler de zor durumda. Çünkü İller Bankası’ndan paylarımız az gelmeye başladı, tahakkuk yapmakta zorlanıyoruz. Emlak, çöp vergisini ödeyemiyor vatandaşımız. Eskiden ödemediğinde sular kesilirdi, şimdi pandemiden dolayı vatandaşımızın suyunu kesmiyoruz. Önce insan sağlığı diyoruz. Gelirlerimizde düşüklük olmasına rağmen inanın bölgemizde en sağlam Ereğli Belediyesi. Maaşını öder, ikramiyesini zamanında öder. Yatırımlarına hızla devam ediyor. Devamlı bir hareket halindeyiz.”