Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçedeki 93 köye 50 bin maske desteğinde bulundu. Maskeler, köy muhtarlarına teslim edildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve dezenfektan üretip 31 mahallede 50 bin haneye sağlık seti ulaştıran Kdz. Ereğli Belediyesi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki köylere de maske desteğinde bulundu. Bu amaçla 93 köy muhtarına 50 bin maske teslim edildi.

Salgının ilk günlerinden itibaren harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Evi atölyelerinde gönüllülerle birlikte ürettiği maskeler köy muhtarlarına teslim edildi.

Posbıyık “Bu zor günleri birlikte atlatacağız”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, her köyün ihtiyacına göre hazırlanan paketleri köy muhtarlarına teslim ederken yaptığı konuşmada, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini söyledi. 93 köyde maskelerin muhtarlar tarafından dağıtılacağını ifade eden Posbıyık “Virüs tehlikesini hissettiğimizde bir öngörüyle bu bölgede Kdz. Ereğli Belediyesi olarak harekete geçerek ilaç stoklarımızı doldurduk. Daha dünyada maske takılsın mı, takılmasın mı diye konuşulurken biz maske ve dezenfektan üretimine başladık. Gönüllüler de bize gelerek yardım ettiler. 50 bin hanemize sağlık seti ulaştırdık. Bu zor günlerde köylülerimizi de bundan mahrum edemezdik. 93 köye 50 bin maskemizi bugün muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Siz değerli muhtarlarım aracılığıyla tüm hemşerilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünleri hep birlikte atlatacağız, yine güzel günlerde birlikte olacağız” dedi.