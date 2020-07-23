YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Posbıyık’tan Çorumluoğlu’na 100. Yıl teşekkürü

Posbıyık’tan Çorumluoğlu’na 100. Yıl teşekkürü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Posbıyık’tan Çorumluoğlu’na 100. Yıl teşekkürü

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında belediyenin düzenlediği e-sempozyum başta olmak üzere etkinliklere katkıları nedeniyle Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’na teşekkür etti.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Halil Posbıyık, başkan yardımcılarıyla birlikte gündemdeki konular başta olmak üzere önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin Kaymakam Çorumluoğlu’nu bilgilendirerek görüş alışverişinde bulundu.
Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu’na 100. yıl etkinlikleri için katkılarından dolayı teşekkür etti.
Posbıyık “Ereğli’miz için yaptığımız çalışmalara verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. Bu yıl Ereğli’miz için daha anlamlı bir yıl. Kurtuluşun 100. yılını kutluyoruz. Ekibimizle gerçekleştirdiğimiz e-sempozyuma ve etkinliklerimize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaymakam Çorumluoğlu da pandemi koşullarında başarılı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenleri kutladı. Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu’na Herkül heykeli takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Elif Ata Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.