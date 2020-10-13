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Posbıyık’tan pazar esnafına geçmiş olsun ziyareti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.10.2020 19:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kapalı pazar yerinde çıkan yangın sonrası esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kapalı pazar yerinde çıkan yangın sonrası esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının büyümeden söndürüldüğünü belirten Başkan Posbıyık, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumartesi günü kapalı pazar yerinde meydana gelen yangın sonrası esnafı ziyaret etti. Kapalı pazar yerinde meydana gelen hasarı yerinde inceleyen Başkan Posbıyık, ilgili birimlere kısa sürede tadilatın yapılması talimatını verdi. Başkan Posbıyık, Pazarcılar Odası Başkanı Fehmi Taşkın’a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Oda Başkanı Taşkın, yangının büyümeden kontrol altına alınması ve belediyenin destekleri için teşekkür etti. Başkan Posbıyık, daha sonra Tuhafiyeciler Çarşısı ile Pazar yerini gezerek esnafa hal hatır sordu, hayırlı işler dileğinde bulundu.

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