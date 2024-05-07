Poşet poşet çöp topladılar

‘Orman Benim’ kampanyasıyla başlatılan etkinliklere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Yüksekokulu öğrencileri de katıldı. Göldağı - Kurşunlu Köyü yolu mesire alanı mevkiinde orman temizliği yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Üniversiteli öğrenciler, gerçekleşen etkinlikte ülkede yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek çevre temizliğinin önemini vurguladılar. Çevreden çıkan tonlarca çöp poşetlerle toplandı. Tüm vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden üniversiteli gençler bu projeye destek çağrısında bulundu.





