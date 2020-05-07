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Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

BURSA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Korona virüsün kargo paketi ve poşetle de bulaştığı iddiasını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Korona virüsün kargo paketi ve poşetle de bulaştığı iddiasını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, "Uygun teslimatla geçmez" dedi.
Türkiye’de korona virüsle mücadelede çok önemli mesafeler kaydedilirken uzmanlar tedbirlere devam edilmesi yönündeki uyarılarını sürdürüyor. Hastalıktan korunmanın en önemli yolunun hastalığın geçiş yolunun kesilmesi olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, “Kalabalık ortamlarda mutlaka sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske kullanılmalıdır. Marketlerde cerrahi maske olmadan alışveriş yapılmamalıdır. Hastalık, klinik belirti göstermeyen kişilerce de taşınıp yayılabilmektedir. Normalde market alışveriş poşetleri tekrar kullanılabilir. Ancak mutlaka hijyenik şartlarda iyice havalandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Virüsün dış ortamda nem ve ısı durumuna göre 3 saat ile günler içinde canlı kalabildiği düşünülmektedir. Hijyenik koşullarda yerleştirilmiş poşet içi besinler ise havalandırılıp bol su ile yıkandıktan sonra tüketilmelidir. Virüs, pişirilmiş besinlerde canlı kalamaz. 70-90 santigrat derece sıcaklıkta özelliğini kaybetmektedir” dedi.
Uzm. Dr. Mustafa Ekici, eve yemek siparişleri ve kargo paketleri hakkında da şu uyarılarda bulundu: “Eve sipariş edilen yemekler, pişmiş ve uygun hijyen şartlarında uygun paketler içinde gönderilmeli. Taşıyıcıların da uygun maske ve eldivenler kullanarak el yıkama kurallarına uyması gereklidir. Tüm bu şartlara uyulması halinde bu yemeklerin güvenli olacağı düşünülebilir. Eve gelen kargo paketlerinin de mukavva veya plastik kökenli olmalarına göre önlem alınabilir. Mukavva ve kâğıt paketlerde virüsün canlı kalma oranı daha düşüktür. Paketler eldivenle teslim alınıp gerekirse el dezenfektanı veya 1/100 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu ile silinerek teslim alınabilir”

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