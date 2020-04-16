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Poşette satış fırsatçılarına darbe üstüne darbe

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:47 | Son Güncelleme

Korona Virüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetimlere devam ediyor.

Korona Virüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetimlere devam ediyor. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan 60 süpermarkette gerçekleştirilen denetimlerde 6 işletmeye uygunsuz ürün satışından dolayı idari işlem yapıldı.
Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetimlerini sıklaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, taze ürünlerin arasına çürük olanları da ekleyerek satmaya çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, taze gıda satışında genelgelere aykırı satış yapanların Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yaptırıma uğrayacaklarının altı çizilerek işletmeler uyarıldı.
Konuyla ilgili olarak Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“COVID 19 salgınının ülkemizde en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik birtakım tedbirlerin alınması hasıl olmuştur. Bu Kapsamda; Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, Market, Manav ve Pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilere seçtirilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satılacaktır. Son günlerde Belediyemize gelen şikâyetler ve ihbarlar neticesinde Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bazı marketlerin poşetleyerek sattığı ürünlerin çürümüş ve bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup cezai işlemler uygulanmıştır. Dünyanın ve ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte halk sağlığını tehlikeye atıp, kendi menfaatlerini ön plana çıkararak hileli mal satışı yapan işletmelere TCK’nin 186. Maddesi kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adlî para cezası verilir.) haklarında suç duyurusunda bulunulacağı tebliğ olunur.”

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