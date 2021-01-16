Posof beklediği kara Ocak ayında kavuştu

Türkiye’nin Kuzeydoğusunda serhat ilçe Posof‘ta da iklim değişiklikleri şaşırtıyor.

Ardahan ile Posof arasındaki sıcaklık farkı 9 ile 10 derece arasında değişiyor. Posof Ardahan’dan daha sıcak bir iklime sahip ve narenciye hariç her türlü meyve yetiştiriliyor.

Posof’ta mevsimin ilk karı Eylül ayı sonunda yağdı. Ekim ayında ise biraz daha aşağılara kadar inen kar sıcaklar nedeniyle akşamdan yağıyor ve gündüz eridiği için adeta kuraklık yaşanıyordu. Kasım ayının sonunda ve Aralık ayının sonunda yağan kar ise Posofluları sevince boğdu. Ocak ayının başlamasıyla 10 gün güneşli hava yaşandı. Dün gece yağan kar ise adeta bayram sevinci yaşattı. Vatandaşlar, Posof’ta beklenen Ocak ayının yaşandığını dile getirerek, kar yağışının devam etmesini memnuniyetle karşıladı.



