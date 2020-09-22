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Posof Kaymakamından örnek girişim

ARDAHAN HABERLERİ  | 22.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, örnek bir çalışmaya imza attı.Eğitimin okullar da başladığı Eylül ayında sağlık tedbirlerine daha önemli girişimlerle eğitiminde aksatılmaması için Uzaktan Eğitime Uzak Kalma sloganıyla örnek bir uygulamaya imza atıldı.Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber başlatılan Uzaktan Eğitime Uzak Kalma projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacak.

Posof Kaymakamından örnek girişim

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, örnek bir çalışmaya imza attı.
Eğitimin okullar da başladığı Eylül ayında sağlık tedbirlerine daha önemli girişimlerle eğitiminde aksatılmaması için Uzaktan Eğitime Uzak Kalma sloganıyla örnek bir uygulamaya imza atıldı.
Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber başlatılan Uzaktan Eğitime Uzak Kalma projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacak. Alınan müracaatlar sonunda müracaat eden 60 aile tespit edilerek 70 öğrenciye tablet verilecek. Proje kapsamında interneti olmayanlara da internet bağlantısı yapılacağı ve internet ücretlerinin de ödeneceği belirtildi.
Tablet müracaatlarının devam ettiği ve ihtiyaç sahiplerine sivil toplum kuruluşu tarafından tabletlerinin verileceğinin müjdesi verildi.

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