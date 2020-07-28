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Posof Lisesi’nde onarımlar devam ediyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Posof İlçesinde lise binasında onarım çalışmalarına devam ediliyor.Geçtiğimiz yıllarda Posof”ta lise olmadığı için Orta öğretim İlkokul binasında yapılıyordu.

Ardahan’ın Posof İlçesinde lise binasında onarım çalışmalarına devam ediliyor.
Geçtiğimiz yıllarda Posof”ta lise olmadığı için Orta öğretim İlkokul binasında yapılıyordu. 1960’lı yıllarda Ortaokul binası yapılınca Ortaokul öğrencileri İlkokuldan alınarak yeni okula yerleştirildiler.
Posof ortaokulu olarak eğitim yapılan okul yıllar sonra Lise’ye dönüştürülerek Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak eğitime devam edildi.
Bina ilk yapıldığında sağlam yapılmadığı tespit edilerek şimdi binayı güçlendirmek için yeniden tamiratına başlandı. Eğitim tarihine kadar okulun güçlendirilmesinin tamamlanması bekleniyor.
Sürekli göçlerden dolayı Posof’ta sadece iki ilkokul kaldı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi ve onarılan lise binası ile ilçe merkezinde iki lise hizmet vermeye devam ediyor.

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