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Posof’ta bahar bir başka güzel

ARDAHAN HABERLERİ  | 07.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Ardahan’ın sınır ilçesi Posof’a bahar bu yıl geç gelse de muhteşem renk cümbüşüyle bir başka görsel şölen oluşturuyor.Kış mevsiminde yağmayan kar baharda yağmaya devam ederken, Posof’ta bir günde birkaç mevsim yaşanıyor.

Posof’ta bahar bir başka güzel

Ardahan’ın sınır ilçesi Posof’a bahar bu yıl geç gelse de muhteşem renk cümbüşüyle bir başka görsel şölen oluşturuyor.
Kış mevsiminde yağmayan kar baharda yağmaya devam ederken, Posof’ta bir günde birkaç mevsim yaşanıyor. Gece kar yağıyor, gündüz öğlene kadar yağmur yağıyor ve öğleden sonra da güneşli hava hakim oluyor.
İlçede ağaçlar çiçeklerle süslenirken, araziler yeşile büründü. Ekilmeyen tarlalar hayvanların merası olurken, yeşilin her tonu Posof’ta baharın sevincini artırıyor. Dağların beyazlığını koruduğu Posof vadisi ise her türlü renklerle ayrı bir güzellik sergiliyor.

Posof’ta bahar bir başka güzel

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