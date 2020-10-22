YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Posof’ta caddeler genişletiliyor

Posof’ta caddeler genişletiliyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 22.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı tarihi şehir Ardahan’ın Posof ilçesi yeniliklerle tanışmaya devam ediyor.Tarihi eski ancak yerleşimlerde projesiz olduğu için sokak ve caddelerin yeterli olmadığı için Posof’ta Belediye Başkanı Cahit Ulgar, açtığı yeni yol ve yapılan kaldırım çalışmaları ile ilçeye modern bir görünüm kazandırıyor.Posof Hükümet konağı bahçesinin yanındaki yol çok dar olduğu için duvarlar yıkılarak yol genişletildi.

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı tarihi şehir Ardahan’ın Posof ilçesi yeniliklerle tanışmaya devam ediyor.
Tarihi eski ancak yerleşimlerde projesiz olduğu için sokak ve caddelerin yeterli olmadığı için Posof’ta Belediye Başkanı Cahit Ulgar, açtığı yeni yol ve yapılan kaldırım çalışmaları ile ilçeye modern bir görünüm kazandırıyor.
Posof Hükümet konağı bahçesinin yanındaki yol çok dar olduğu için duvarlar yıkılarak yol genişletildi. Hemen yanındaki Posof Anadolu Lisesinin bahçesinde açık hava tribünü yaptırıldı. Yayla yolu denilen ve TOKİ evlerinin yapıldığı mekâna ulaşım sağlayan yol da bazı evler den dolayı dar olduğu için evler yıkılarak cadde genişletildi. Yine çalışmaların devam ettiği Kayabaşı mevkiinde ki yol çalışmalarında tek geçit şeklinde olan yol genişletilerek 10 metreye çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Söylenecek çok şey var' 'Söylenecek çok şey var'
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu

Ardahan Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
11:59
İkindi
14:56
Akşam
17:26
Yatsı
18:45

Ardahan Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Pamuk Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Göle’de ayı dehşeti
Göle’de ayı dehşeti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.