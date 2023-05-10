Posof’ta doğalgaz sevinci

İlçede doğalgaz kullanımı için yapılan programa Ardahan Ak Parti Milletvekili Orhan Atalay, milletvekili adayları ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Ulgar, Posof’un tarihi ve mutlu bir gün yaşadığını belirterek, “Doğalgaz kullanımı ile birlikte insanımız daha güzel günler yaşayacak. Emeği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Programda daha sonra Ardahan Ak Parti Milletvekili Orhan Atalay ve diğer milletvekili adayları konuştu. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla ilk kazma vuruldu, kanallara borular indirildi.

Yüklenici firma yetkilisi Barış Çalık konuşmasında doğalgazın en geç aralık ayına kadar verilmiş olacağını söyledi.

