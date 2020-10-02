Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof’un doğal güzelliklerinin tanıtımına devam ediyor.

Posof’un tescilli Huş Tavuğu doğal yaşamın ayrı bir güzelliğini temsil ediyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşayan endemik türlerinden biri olan Huş Tavuğu bölgede Dağ Horozu olarak da adlandırılıyor. Huş Tavuğu Ardahan Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 1981 yılında koruma altına alındı. Dağlık bölgelerde ki Huş ağacı çiçekleri ve yapraklarıyla beslendiği için genelde dağlarda yaşıyorlar ve gün doğumuna kadar dolaşarak besleniyorlar. Gün doğumundan sonra ise gün batımına kadar saklanıyorlar.

Posof Kaymakamı Murat Mete de doğa harikasını tanıtmak için ziyaretine gelen misafirlerine Huş Tavuğu maketini hediye ediyor.

