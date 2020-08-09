YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Posof’ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar tepki topluyor

Posof’ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar tepki topluyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 09.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsten kurtulmak için alınan ve uygulanan kararlarla virüsün önüne geçmeye çalışılırken Ardahan’ın Posof ilçesinde bu kurallara uyulmaması tepkilere neden oluyor.Ardahan’ın serhat ilçesi, tabiat harikası Posof’ta vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan günlük yaşamlarına devam ediyor.

Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsten kurtulmak için alınan ve uygulanan kararlarla virüsün önüne geçmeye çalışılırken Ardahan’ın Posof ilçesinde bu kurallara uyulmaması tepkilere neden oluyor.
Ardahan’ın serhat ilçesi, tabiat harikası Posof’ta vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan günlük yaşamlarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda gezen vatandaşların ise maskeleri çene ya da kollarına taktığı görüldü. Düğünlerin ve taziye ziyaretlerinin artmasından dolayı vaka sayısının yükseldiği Posof’ta kurallara uyan vatandaşlar, uymayanlara tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
PARTNERYeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yediYeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Ardahan Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:26
Sabah
05:06
Öğle
12:20
İkindi
16:11
Akşam
19:24
Yatsı
20:57

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Şifa Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Serhat Ardahan Spor’dan Tebrik Ziyareti

Serhat Ardahan Spor’dan Tebrik Ziyareti

Gökdemir, Hazreti Ömer’in adaleti geliyor

Gökdemir, Hazreti Ömer’in adaleti geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.