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Posof’ta Pandemi kuralları titizlikle uygulanıyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 10.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Posof’ta da etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Posof’ta da etkisini göstermeye devam ediyor. İlçe genelinde tedbirler titizlikle uygulanmaya devam ediyor.
Posof’a gelen vatandaşlar Jandarma ve Polis tarafından ilçe girişinde yapılan kontrollerle 10 gün evlerinden çıkmamaları söylenerek karantina altına alınıyorlar.
Karantinaya alınanlar her gün kontrol altında tutularak sağlık durumları ve kurallara uyup uymadıkları kontrol altında tutuluyor.
Alınan tedbirlerle artık caddelerde denetimlerde devam ettiği için vatandaşlar sürekli olarak kuralara uymaları konusunda ikaz ediliyor.

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