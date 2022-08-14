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"Pota" filminin galası yapıldı

14.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ağustos'ta vizyona girecek yapımda, sınıfsal farklılıklar, basketbol üzerinden anlatılıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Ahmet Toklu'nun senaristliğini de yaptığı ilk uzun metrajlı filmi "Pota"nın galası, Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen, TRT ortak yapımı filmin galasına, oyuncular, yönetmen ve teknik ekibinin yanı sıra sinema yazarları katıldı.

Genç oyuncu Alp Akar ile Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız'ın rol aldığı yapımda, sınıfsal farklılıklar, basketbol üzerinden anlatılıyor.

- "Uluslararası festivallerden aldığımız ödüller beni onore etti"

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Ahmet Toklu, uzun ve başarılı bir festival yolculuğunun ardından filmin vizyona girecek olmasından heyecan duyduğunu söyledi.

Toklu, filmin festival seyircisiyle buluşmasının ardından geniş kitlelere ulaşacağını belirterek, "Özellikle uluslararası festivallerden aldığımız ödüller beni çok onore etti. Ancak maalesef bu ödüllerin gişeye çok büyük etkisi olmuyor. Festival, ödül ve gişe matematiği birbirinden çok farklı. Hatta bazı salon işletmecileri ve dağıtımcılar için bu ödüller dezavantaj bile olabiliyor." dedi.

Filmin Türkiye genelinde en az 100 salonda gösterime girmesini arzu ettiğini anlatan Toklu, üzerinde çalıştığı yeni film projelerini de en kısa sürede olgunlaştırıp film yapım desteklerine başvuracağını dile getirdi.

Genç oyuncu Alp Akar ise ikinci sinema filmi vizyona gireceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ekibimizin eline ayağına sağlık. Çok teşekkürler herkese. Umarım başarılara ulaşabiliriz. Çok mutluyuz. Sinemaseverleri, her kesime hitap eden çok güzel bir filmin beklediğini düşünüyorum. İzleyenler de umarım beğenecektir." diye konuştu.

- Filmin konusu

Dünya prömiyeri 51. Giffoni Film Festivali'nde yapılan ve 19 Ağustos'ta vizyona girecek filmin konusu şöyle:

"Ahmet, Rusya'ya giden babası uzun zamandır para gönderemeyince, okul saatleri dışında, yaşadığı yoksul semtin yanındaki lüks ve güvenlikli sitedeki markette çalışmaya başlar. Ahmet, aşık olduğu Kezban'ın, bir gün okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a ilgisini görünce, basketbol oynamaya karar verir. Ama önemli bir sorun vardır. Semtlerinde basketbol oynayabilecekleri bir pota yoktur. Ahmet bu engeli ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışır."

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