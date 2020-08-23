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Potanın efeleri Covid-19 taramasından geçti

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezonunda Türkiye Basketbol 2.

Potanın efeleri Covid-19 taramasından geçti

Önümüzdeki sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Korona virüs (Covid-19) taramasından geçti.
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Nazilli Devlet Hastanesinde Covid-19 PCR testinden geçti. Yeni transferlerin de bulunduğu testte, sonuçlara göre haftalık antrenman programı belirlenecek.
Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte antrenmanların hemen başlayacağını belirten Baş Antrenör Öğünç Tokgöz, “Kasım ayında başlaması tahmin edilen lige 2 ay önceden hazırlanarak kamp dönemine gireceğiz. Geçtiğimiz sezondan 3 oyuncumuz bizimle devam ederken bu sezona sekiz yeni oyuncunun transferini gerçekleştirdik. Genç dinamik kendinden emin ve istekli oyuncular ile iyi bir takım oluşturduk. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan hemen sonra aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genç bir taraftar kitlesine sahip olmanın bize verdiği güç ile bu sene parkede adımızdan sıkça söz ettireceğiz” dedi.

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