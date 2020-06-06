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Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye’de inşaat sektörünün önemli markalarından olan Emay Grup yöneticilerinden işadamı Poyraz Berkay Matoğlu, konut kredi faiz oranlarının düşürülmesinin son derecede isabetli ve sevindirici bir karar olduğunu söyledi.Konut kredi faiz oranlarının 0,64’e çekilmesinin sektörde hızlı bir geri dönüş sağlayacağını belirten Matoğlu, kamu bankalarının konut faiz oranını, psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürmesinin uzun zamandır sektör temsilcilerinin beklediği bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar bizim için hem şaşırtıcı hem de sevindirici oldu.

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Türkiye’de inşaat sektörünün önemli markalarından olan Emay Grup yöneticilerinden işadamı Poyraz Berkay Matoğlu, konut kredi faiz oranlarının düşürülmesinin son derecede isabetli ve sevindirici bir karar olduğunu söyledi.
Konut kredi faiz oranlarının 0,64’e çekilmesinin sektörde hızlı bir geri dönüş sağlayacağını belirten Matoğlu, kamu bankalarının konut faiz oranını, psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürmesinin uzun zamandır sektör temsilcilerinin beklediği bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar bizim için hem şaşırtıcı hem de sevindirici oldu. Uzun zamandan beri konut alıcıları konut alımından ziyade kiraya yönelmiş, parasını da mevduatta değerlendirdiğini gözlemliyorduk. İnanıyoruz ki bu kararla birlikte sektörde beklenen hareket gerçekleşecektir. Yine vadelerin de 180 aya kadar uzaması, konut alımını kolaylaştıracaktır. Konut fiyatlarının stabil seyrettiği ve hatta bazı lokasyonlarda ucuzladığı bir dönemde, konut alıcıları için bir fırsat oluştu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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