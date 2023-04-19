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Poyraz buldu: Minibüste 18 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı

19.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de polisin şüphe üzerinde durdurarak arama yaptığı minibüsteki koltuğun altına zulalanan uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği ‘poyraz’ buldu.

Poşetler halinde 18 kilo 500 gram Skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır’dan temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin Osmaniye güzergahları kullanılarak Antalya’ya sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine narkotik polis harekete geçerek belirlenen bir minibüsü uygulamada durdurdu. Minibüs Narkotik köpeği ‘Poyraz’ ile birlikte arandı. Yapılan aramalarda Poyraz’ın tepki verdiği minibüsteki koltuğun altında zulalı 18 kilo 500 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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