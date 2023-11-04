Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu ekrana dönüyor! Son haline yorum yağdı

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl, Cem Cücenoğlu ve Emel Çölgeçen'in başrollerinde yer aldığı Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu ekrana geri dönüyor. Mutlu, “Arif” karakterini canlandırdığı Kanal D’de yayınlanacak “Bir Derdim Var” dizisiyle 6 sene sonra izleyicisinin karşısına çıkacak.

Çocuk halleriyle hafızalara kazınan oyuncu 18 yaşına girdi ve bambaşka biri oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Ata Berk Mutlu'nun gönderilerine; 'Ne kadar büyümüşsün', 'Sana ne olmuş', 'Çok değişmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Üç yaşından beri oyunculuk yapan ve “Poyraz Karayel”, “Karadayı”, “Pek Yakında” gibi başarılı projelerde yer alan Ata Berk Mutlu ‘Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’nün de sahibi.

Ata Berk Mutlu, 14 Haziran 2005 'de Çorlu, Tekirdağ'da doğdu. Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu, Ailesi tarafından 4 buçuk yaşındayken ajansa başvuru yapılmış ve ilk deneyimi olan süt reklamı ile sektör ile tanışmıştır.

Hemen ardından Cuma'ya Kalsa dizisi ile ilk dizi tecrübesini, oynadığı Berk karakteriyle yapmıştır.

Ata Berk Mutlu okulda birçok tiyatro sahne oyunu etkinliklerine katılmış, ilk sahne tecrübesini de Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery'in Dünyaca ünlü hikayesi Küçük Prens oyunu ile gerçekleştirmiştir.





