Poyraz Konağı yeniden kapılarını açıyor

Mart ayı ortasından bu yana gerek Covid 19 salgını, gerekse yeniden yapılanma çalışmalarından dolayı hizmet vermeyen çok sayıda yerli yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Malatya Eskimalatya’daki Poyraz Konağı Yaşam Müzesi 14 Temmuz Günü’nden itibaren yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak.

14 Temmuz Salı günü yeniden ziyaretçilere kapılarını açacak olan Malatya’nın ve Battalgazi’nin önemli tarihi mekanlarından biri olan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi’nde incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’yi Malatya’nın ve Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelmesi adına çalıştıklarını ifade etti.

“Tarihimizi ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın geçmişteki yaşantısını, kültürü ve aile yaşantısını en güzel şekilde gelecek nesillere taşımayı hedef edinerek oluşturulan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi’nde yapılan çalışmaları denetledi. Son haliyle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Güder, bugünkü ve gelecek kuşaklara fikir sunması anlamında çok önemli bir işlev gören tarihi Poyraz Konağı’nı önemsediğini ifade ederek, Malatya’nın geçmişteki yaşantısını, aile ilişkilerini, kültürünü gözler önüne seren Poyraz Konağı’nın kurulma misyonunu tam olarak yerine getirdiğini ifade etti.

Tarihiye yolculuk etmek isteyen insanların önemli uğrak noktalarından birinin Battalgazi olduğunu altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi’mizin yaşanmış bir tarihi olan Poyraz Konağı’nı arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi süreci yaşandı. Bu süreçte vatandaşın ziyaretine açık olan noktalar ziyarete kapatılmıştı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak bu süreçte 100 yıllık tarihi konağımızın bazı eksiklerini giderdik ve bazı tadilatlarını yaptık. 14 Temmuz günü Poyraz Konağımız vatandaşımızın hizmetine açılmış olacak. Burada amacımız Malatya’mızın yaşanmış olan bir kültürünü gelecek kuşaklarla aktarmaktır. Malatya’da ve Battalgazi’de tarihimize yolculuk edilebilecek, yön verebilecek çok güzel yapılarımız var. Poyraz Konağımız da bunlardan bir tanesi. Eskimalatya’ya geldiğinizde tarihle baş başa kalıyorsunuz, tarihi yaşıyorsunuz, geçmişi anımsıyorsunuz. Arslantepemiz, Poyraz Konağımız, Sanat Sokağımız, Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Ulu Camimiz ile Kervansaray’ımız tarihe tanıklık edecek ziyaretçilerini bekliyor. Gayemiz buradaki eserlerimizi topluma kazandırmak, ayağa kaldırmak. Her karış toprağı tarih fışkıran Battalgazi’mizi Malatya’nın ve Ülkemizin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.