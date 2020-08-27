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Pozantı Belediyesi’ne 2 hizmet aracı

ADANA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Pozantı Belediyesi araç filosuna 2 araç daha kazandırdı.2019 seçimleri sonrasında belediye filosuna 5 adet araç kazandıran Başkan Mustafa Çay, bugün de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne birer araç daha aldı.Başkan Çay, hizmet etmenin üretmekle olduğunu belirterek, "Pozantı Belediyemize aldığımız 2 aracımız hayırlı uğurlu olsun.

Pozantı Belediyesi’ne 2 hizmet aracı

Pozantı Belediyesi araç filosuna 2 araç daha kazandırdı.
2019 seçimleri sonrasında belediye filosuna 5 adet araç kazandıran Başkan Mustafa Çay, bugün de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne birer araç daha aldı.
Başkan Çay, hizmet etmenin üretmekle olduğunu belirterek, "Pozantı Belediyemize aldığımız 2 aracımız hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart 2019 seçimleri sonrası Pozantı Belediyemize kazandırdığımız 5 araçtan sonra Zabıta Müdürlüğümüz ve İmar Şehircilik Müdürlüklerimize de birer araç alarak hizmet kalitemizi her geçen gün artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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