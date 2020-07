Pozantı’da çifte açılış

"Adana’nın her sokağı makam odası"

Belediyelerin durumunun kötü olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi‘nin en kötü durumdaki belediye olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum ama halkımla da gerçekleri paylaşmak zorundayım. Ben her gün haciz geldiğini söylüyordum, inanmayanlar vardı. Makam odasındaki eşyaları haczettiler ama benim için Adana’nın her sokağı makam odasıdır. Kardeşlerimin, hemşehrilerimin benim için hazırladıkları ve sosyal medyada yayınlanan videolar aracılığıyla davet ettikleri masaları benim makam masamdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’ diyor ya; benim için de bu satıh Adana’nın her karış toprağıdır” diye konuştu.

Belemedik Köprüsü’nün ulaşım ihtiyacının dışında, turizme de katkı koyacağını belirten Başkan Karalar, Pozantı’da üreticiyi desteklemek için domates, çilek ve lavanta fidesi dağıtıldığını hatırlatarak, bu yıl korona virüsten dolayı yaşanan olumsuzluklara rağmen 600 bin fide dağıtıldığını, baharda 600 bin fide daha dağıtılacağını duyurdu. Başkan Karalar şunları söyledi:

“Pozantı merkez ve köylerimizde 1 milyon 600 bin çilek fidesi, 25 bin lavanta fidesi ve 10 bin domates fidesi dağıtıldı.

Pozantı’da, Saimbeyli’de, Feke’de, Karaisalı’da kırsal kalkınmayla ilgili ciddi çalışmalarımız var. İnşallah seneye kiraz üreticilerimizin mağdur olmaması için burada da bir soğuk hava deposu kurmak istiyoruz. Saimbeyli’de bunu başardık. Bunun sonucunda üretici tüccara boğdurulmadı. Malını uygun fiyattan satmak için eli güçlendi. Burada da aynısını yapacağız. Sarıçam’ın Çiçekli köyü narıyla ünlüdür. Soğuk hava deposu olmadığı için yaşanan sorunları var. Bayramdan sonra oranın bu ihtiyacını da gidereceğiz. Kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz ve üretecimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kooperatifler kurup üretecimizin elini daha da güçlendireceğiz.”

Pozantı’ya yapılan ve yapılacak altyapı hizmetleriyle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Kamışlı, Alpu, Aşçıbekirli’ye toplam 3 km içme su hattı döşendi. Fındıklı, Alpu, Yenikonacık, Eskikonacık, Akçatekir ve Cevizoluk mevkilerinde toplam 26 km içme suyu hattı döşenecek. Kurtuluş mahallesinde yağmur suyu menfezi yapılacak. Akçatekir’in 115 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek, 4 adet yeni depo yapılacak. Pozantı’dan Akçatekir’e 12 kilometrelik terfi hattı yenilenecek. Pozantı’nın altyapı işlerini dönem sonuna kadar bitirmek istiyoruz.”

Adana’da sele karşı 12 yağmur tahliye hattı döşendiğini kaydeden Zeydan Karalar, bunlardan dördünün belediye tarafından yapıldığını, 8’i için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kredi beklediklerini açıkladı. Başkan Karalar, kısa süre içinde yapılan 26 köprüyle ilgili bilgi verdi, inşa edilen ve edilecek köprü-menfez noktalarını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, asfalt dökümüyle ilgili daha önce yapılamayan miktarda asfalt döküldüğünü ve bu önemli ihtiyacın karşılanması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.