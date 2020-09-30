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Pozantı’da uyuşturucu operasyonu

ADANA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde iş yerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen erkek kuaförü gözaltına alındı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında ilçeye bağlı Kamışlı Mahallesinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren iş yerinde yapılan kontrol esnasında yerde esrar maddesi olduğu değerlendirilen kırıntıların görülmesi ve şahsın uyuşturucu içme aparatı ve malzemelerin dışarıya atmaya çalışırken tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda iş yerinde ve şahsın evinde arama yapıldı.Yapılan arama sonucunda 80 gram kubar esrar, 28 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 17 adet esrar sarılı sigara, 9 adet bong diye tabir edilen pet şişe, 1 adet yüzük diye tabir edilen folyo, 1 adet uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran metal cisim ele geçirildi.

Pozantı’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Pozantı ilçesinde iş yerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen erkek kuaförü gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında ilçeye bağlı Kamışlı Mahallesinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren iş yerinde yapılan kontrol esnasında yerde esrar maddesi olduğu değerlendirilen kırıntıların görülmesi ve şahsın uyuşturucu içme aparatı ve malzemelerin dışarıya atmaya çalışırken tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda iş yerinde ve şahsın evinde arama yapıldı.
Yapılan arama sonucunda 80 gram kubar esrar, 28 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 17 adet esrar sarılı sigara, 9 adet bong diye tabir edilen pet şişe, 1 adet yüzük diye tabir edilen folyo, 1 adet uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran metal cisim ele geçirildi. İşletme sahibi M.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

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Necef Eczanesi
Seyhan
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Saygın Eczanesi
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