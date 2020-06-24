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Premier Lig, Bundesliga ve İngiltere Federasyon Kupası maçları TRT Spor'dan yayımlanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Premier Lig, Bundesliga ve İngiltere Federasyon Kupası maçları TRT Spor'dan yayımlanacak

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve İngiltere Federasyon (FA) Kupası maçları TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "İngiltere, Almanya ve İtalya'daki önemli mücadeleleri futbolsuz geçen günlerde ekranlara taşıyan TRT Spor, bu hafta da futbolseverler için Premier Lig ve Bundesliga'daki karşılaşmalar ile FA Cup çeyrek final maçlarını canlı yayımlayacak." ifadelerine yer verildi.

TRT Spor'dan ekranlara gelecek maçların programı şöyle:

Bugün:

20.00 Newcastle United-Aston Villa (Premier Lig)

Yarın:

20.00 Burnley-Watford (Premier Lig)

27 Haziran Cumartesi:

16.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga)

19.30 Norwich City-Manchester United (İngiltere Federasyon Kupası)

28 Haziran Pazar:

18.00 Leicester City-Chelsea (İngiltere Federasyon Kupası)

20.30 Newcastle United-Manchester City (İngiltere Federasyon Kupası)

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