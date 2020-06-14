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Premier Lig ekibi Norwich City'de bir koronavirüs vakası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de forma giyen bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde 1200 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Norwich City Kulübü, bu kişilerden birinin oyuncuları olduğunu ve protokoller gereği 7 gün karantinada kalacağını duyurdu. İsmi açıklanmayan futbolcu, takımının 19 Haziran'da Southampton ile yapacağı lig maçında forma giyemeyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak Premier Lig'de oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

(AA)

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