Prime üyelerine özel "Prime Özel Fırsat Günleri" Amazon.com.tr'de başladı

İSTANBUL (AA) - Amazon'un tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de ilk kez gerçekleştirdiği 48 saatlik "Prime Özel Fırsat Günleri" kapsamında Prime üyeleri; elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaklardan modaya birçok kategoride binlerce ürüne özel fırsatlarla erişebiliyor.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, Amazon.com.tr'nin Prime üyelerine özel 2 gün sürecek yeni alışveriş etkinliği Prime Özel Fırsat Günleri bugün başladı.

Yarın gün sonuna kadar devam edecek Prime Özel Fırsat Günleri boyunca Prime üyeleri; elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaktan modaya birçok kategoride ürünlere kendilerine özel uygun fiyatlar ve Amazon.com.tr güvencesi ile sahip olabilecek.

Etkinlik Türkiye dışında Avusturya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere 15 ülkede de gerçekleşecek.

Prime Özel Fırsat Günleri'nden ve Prime üyeliğinin sunduğu tüm ayrıcalıklardan ücretsiz faydalanmak için 30 günlük deneme süresi başlatılabiliyor, ardından ayda 7,90 TL karşılığında üyelik devam ettirilebiliyor.

Prime, ayda sadece 7,90 TL'ye "birinci sınıf" müşteri hizmetlerini, özel indirimleri, geniş seçenekleri, kolaylığı ve kaliteli dijital eğlenceyi üyeleri ile buluşturuyor. Bu fiyata ücretsiz ve hızlı teslimat, Prime Video ile ödüllü film ve dizilere sınırsız erişim, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi ödüller ve aylık Twitch.tv aboneliği ve Prime Özel Fırsat Günleri'nde cazip indirimler de dahil oluyor.

Müşteriler, Amazon'un A'dan Z'ye garanti yaklaşımı ile mağazalarda satılan ürünlerin arkasında durduğunu bilerek gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyor. Amazon'un güvencesi, dünya çapındaki mağazalarından yapılan her alışveriş için geçerli. Zamanında teslimat veya satın alınan ürünün durumuyla ilgili sorun yaşanması durumunda Amazon, para iadesi yaparak veya değiştirme yoluyla sorunu çözüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, 48 saat sürecek Prime Özel Fırsat Günleri etkinliğinde Prime üyelere, yılın bu döneminde alışveriş yapmayı sevdiklerini bildikleri kategorilerden ürünlere büyük indirimlerle erişim fırsatı sunduklarını belirterek, "Artık her zamankinden daha fazla fırsat isteyen müşterilerimiz için bu özel etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

