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PRODES kapsamında onaylanan iki proje imzalandı

KARABÜK HABERLERİ  | 25.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Karabük İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kaynak ile onaylanan iki projeyle ilgili olarak protokol imza töreni gerçekleştirildi.İlk olarak Vali Fuat Gürel ve Karabük Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü arasında, dezavantajlı bölgelerdeki kızların spora yönlendirilmesi ve eğitim hayatlarının takibi ile Spor Lisesine yönlendirilmesi amacıyla 10-18 yaş arasındaki genç kızların eğitim hayatlarına devamlılığını sağlamak, kadın-erkek ayrımcılığının önlenmesini sağlamak ve kadınların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlam, 10 yaş üzerindeki kızları sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla projelendirilen ve 53 bin 840 TL olarak onaylanan "Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye" projesi protokol imza töreni gerçekleştirildi.Daha sonra Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Karabük Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, gençlerin sosyal ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesi boş zamanlarını aktif olarak kullanmalarını sağlam amacıyla projelendirilen ve 12 ay sürecek olan ve 60 bin 490 TL olarak onaylanan "Gençlik Gelecektir Geleceğine Sahip Çık" projesi protokolleri imzalandı.

Karabük İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kaynak ile onaylanan iki projeyle ilgili olarak protokol imza töreni gerçekleştirildi.
İlk olarak Vali Fuat Gürel ve Karabük Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü arasında, dezavantajlı bölgelerdeki kızların spora yönlendirilmesi ve eğitim hayatlarının takibi ile Spor Lisesine yönlendirilmesi amacıyla 10-18 yaş arasındaki genç kızların eğitim hayatlarına devamlılığını sağlamak, kadın-erkek ayrımcılığının önlenmesini sağlamak ve kadınların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlam, 10 yaş üzerindeki kızları sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla projelendirilen ve 53 bin 840 TL olarak onaylanan "Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye" projesi protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Daha sonra Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Karabük Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, gençlerin sosyal ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesi boş zamanlarını aktif olarak kullanmalarını sağlam amacıyla projelendirilen ve 12 ay sürecek olan ve 60 bin 490 TL olarak onaylanan "Gençlik Gelecektir Geleceğine Sahip Çık" projesi protokolleri imzalandı.

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