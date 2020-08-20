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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun memleketi Giresun’da anıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 20.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazasını sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Geçirdiği trafik kazasını sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının birinci yıl dönümünde memleketi Giresun’da anıldı.
Giresun Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde düzenlenen anma programına MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin konuşmacı olarak katılırken, programın moderatörlüğünü Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci yaptı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan duaların ardından Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Prof. Dr. Cemalettin Şahin, yakın arkadaşları Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un çok değerli bir insan olduğunu ifade ederek hocanın hayatını ve beraber yaşadıkları anılarını anlattı.
İdeallerine inanan ve bunu hayata geçirmek için gerek akademisyen gerekse bürokrat olarak çaba gösteren bir görev insanı olarak hatırlanan Ahmet Haluk Dursun, Türk kültür ve tarihi konusunda farkındalık oluşturmak ve kültürel birkimin nesillerden nesillere ulaştırılması için çaba harcadı.
Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bırakan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un “Fırat ve Dicle’nin kuzularını çakallara yem yapmayacağız” sözü ise hafızalardaki yerini koruyor.

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