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Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

11.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden Yüksek Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Prof. Dr. Alp için Hanım Camisi'nde tören düzenlendi. Törene eski eşi Hacer Lale Ege, kızı Ceylan Alp Yavaş, oğlu Orçun Cavit Alp ile aile yakınları katıldı.

Kızı Ceylan Alp Yavaş, cenaze namazı kılınıncaya değin babasının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Öğlen vakti cenaze namazı kılınan Prof. Dr. Alp, Adalızade Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kadıköy'de 1948'de doğan Ahmet Vefik Alp, Saint Joseph Fransız Lisesinden sonra girdiği Robert Kolej'de inşaat mühendisliği eğitimine başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçen Alp, "yüksek mimar" olarak diploma aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Alp, aralarında MHP Genel Merkezi, Malatya Belediyesi Sarayı'nın da olduğu yurt içi ve yurt dışında birçok mimari projede yer aldı.

Mimarlık, şehircilik, belediyecilik, doğal ve kültürel mirasın korunması gibi alanlardaki birçok kuruluşun üyesi olan Alp, mimari yapıtlarıyla ödüller kazandı.

Yüksek Bilim Konseyinin teklifi üzerine 2000 yılında "Uluslararası Mimarlık Akademisi 9. Presidium" tarafından "Büyük Usta" unvanına layık görülen Alp, MHP, DYP ve DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da olmuştu.

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