Prof. Dr. Akdur, “Sigara akciğer kanseri açısından başlıca risk faktörüdür”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada akciğer kanserinin, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur sigaranın akciğer kanseri açısından başlıca risk faktörü olduğunu vurgulayarak, "Akciğer kanseri oldukça yaygın olarak görülüyor. Hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor” dedi.

Sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını belirten Akdur, akciğer kanserinden korunmak için atılacak ilk ve en önemli adımın sigara ve dumanından uzak durmak olduğunu söyledi.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığına dikkat çeken Akdur, elektronik sigaranın içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Özellikle gençler arasında elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu algısının ve yanılgısının yaygın olduğunu ifade eden Akdur, bu algının çok yanlış olduğunu, elektronik sigaranın da birçok ölümcül hastalık ve başta akciğer kanseri olmak üzere çok sayıda kanser türüne yol açtığına dikkat çekti.

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden tümüyle ve tamamen uzak durmanın, akciğer kanserinden korunma konusunda çok önemli olduğunu kaydeden Akdur, şunları söyledi:

“Sigara dumanı, pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için çok büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sigara özellikle genç nesil için çok çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Arkadaş ve çevre baskısı, özenti, merak gibi birçok nedenden sigaraya başlayan milyonlarca çocuk ve genç, ne yazık ki, birçok hastalık ve ölüme uzanan bir yola giriyorlar. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, akciğer kanserinden korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım. Radyasyondan kaçınmak, katran, benzin, boya maddeleri ve asbest gibi maddelerin solunmamasına dikkat etmek, hava kirliliğinden uzak durmak, düzenli ve dengeli beslenmek de akciğer kanserinden korunma konusunda dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor."

