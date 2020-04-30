Prof. Dr. Ali Kahraman: "Covid19 Ortak Akıl Platformu yenilikçi fikirler bekliyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu mentorlarından Prof. Dr. Ali Kahraman, Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu’nun ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu bu büyük soruna karşı ortak aklın kullanılması ile yenilikçi çözümlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini hedeflediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen platformun mentorlarından Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kahraman, NEÜ’nün de destek verdiği Covid19 Ortak Akıl Platformu’nun, Covid-19 salgınının meydana getirdiği kısa ve orta vadeli sorunlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sunan bir platform olduğunu kaydetti.

Platformun bir yarışma mekanizması değil sorunlara çözüm arayan bir mekanizma olduğunu belirten Prof. Dr. Kahraman, “Bu platform, girişimcileri, mentorları ve ilgili kurumları bir araya getirmeyi, fikirlerin hızlıca olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin ve işbirliklerinin kurulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca bu platform, bir yarışma mekanizmasından çok, ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu bu büyük soruna karşı ortak aklın kullanılması ile yenilikçi çözümlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlamayı hedeflemektedir" dedi.