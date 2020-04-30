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Prof. Dr. Ali Kahraman: "Covid19 Ortak Akıl Platformu yenilikçi fikirler bekliyor"

KONYA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu mentorlarından Prof.

Prof. Dr. Ali Kahraman: "Covid19 Ortak Akıl Platformu yenilikçi fikirler bekliyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu mentorlarından Prof. Dr. Ali Kahraman, Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu’nun ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu bu büyük soruna karşı ortak aklın kullanılması ile yenilikçi çözümlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini hedeflediğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen platformun mentorlarından Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kahraman, NEÜ’nün de destek verdiği Covid19 Ortak Akıl Platformu’nun, Covid-19 salgınının meydana getirdiği kısa ve orta vadeli sorunlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sunan bir platform olduğunu kaydetti.
Platformun bir yarışma mekanizması değil sorunlara çözüm arayan bir mekanizma olduğunu belirten Prof. Dr. Kahraman, “Bu platform, girişimcileri, mentorları ve ilgili kurumları bir araya getirmeyi, fikirlerin hızlıca olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin ve işbirliklerinin kurulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca bu platform, bir yarışma mekanizmasından çok, ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu bu büyük soruna karşı ortak aklın kullanılması ile yenilikçi çözümlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlamayı hedeflemektedir" dedi.

"Salgına yönelik yenilikçi fikirler 3 Mayıs’a kadar gönderilebilecek"
Platformda fikirlerini paylaşan girişimcilere online mentor ve eğitim desteği sağlanacağını kaydeden Kahraman şöyle konuştu; “Fikirlerin hayata geçebilmesi için gerekli kurumlarla işbirliklerinin oluşturulması konusunda da destek verilecektir. Platform şu an 50’nin üzerinde paydaş kurum ve 100’ün üzerinde mentor ile girişimcilere destek sunmaktadır. Salgına yönelik yenilikçi çözüm ve uygulamaları olan girişimciler 3 Mayıs’a kadar fikirlerini ‘tr-covid19.com’ adresi üzerinden kayıt olarak gönderebilecekler. Fikirlerin olgunlaştırılması için mentorluk ve online eğitim faaliyetleri ise 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen girişimciler, programa ilişkin bilgilendirme ve gelişmeleri, platformun resmi sitesi olan ‘tr-covid19.com’dan, sitede yer alan platform sosyal medya adreslerinden, platform ile paydaş kurumların sosyal medya hesaplarından ve #TRCovid19 etiketli paylaşımlardan takip edilebilirler. Son olarak, bu konuda fikri olan herkesi ‘tr-covid19.com’ internet adresine davet ediyoruz.”

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