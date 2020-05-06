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Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ‘Her türlü darbenin karşısında devletimizin yanındayız’’

ERZURUM HABERLERİ  | 06.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ‘Her türlü darbenin karşısında devletimizin yanındayız’’

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ‘’Güneş Vakfı olarak her türlü darbenin karşısında devletimizin yanındayız’’ dedi.
Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Prof. Dr. Ceylan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Türk tarihinin en alçak ihanet girişimlerinden birine sahne olan 15-16 Temmuz gecesinin üzerinden dört yıl geçti. O gece Türkiye için hem bir utanç hem de bir gurur gecesi oldu. Bir utanç gecesiydi zira Türk milletinin şerefli ordusunun saflarında gizlenmiş birtakım hainler, bağımsızlık mücadelemizin sembolü, millet iradesinin tecelligâhı Gazi Meclisimizi bombalamış, ülkemizin çeşitli yerlerinde sivil yurttaşlarımızın üzerine mermi ve bomba yağdırmış, Polis Özel Harekâta karşı vahşi bir katliamı gözlerini kırpmadan gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımıza karşı suikast girişiminde bulunmuş, hem de Mehmetçiğin adını ve üniformasını kullanarak millete ve demokrasiye kastetmişti. İşte bu utanç olayların yaşandığı gece aynı zamanda bir gurur gecesiydi, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından da önce, hadisenin bir darbe girişimi olduğunu anlayan Türk milleti, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle sokağa çıkmış, tankların önünde durmuş ve ihanet planına meydan okumuştu. Polisimizin ve ordumuzun büyük kısmı bu hain girişimin bozguna uğraması için elinden geleni yapmış, ertesi sabaha ulaşıldığında onların rezilliklerini ve müptezelliklerini göstererek hain girişimi bastırmışlardır. Evet, bir gurur gecesiydi o gece; zira öncelikle ve başta bazı iflah olmaz hain ve gafiller dışında, milletimiz kendi iradesine ve demokrasisine sahip çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet teslim olmak bir yana açıkça tavır koyarak Gazi Meclis üzerine yağan bombalara rağmen, dimdik ayakta durmuştur.’
‘Gördüğünüz gibi bu ülke 15 Temmuz’u yaşadı, yaşatanlara da gereken cevabı millet olarak verdik’ diyen, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ancak son günlerde yine bir darbe söylentileri dolaşıyor. Bunlar tamamen bir kumpanya. Ülkemizde öyle bir havanın oluşmasını gerektiren hiçbir şey yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bulunan herkes huzur içinde yaşıyor. Demek ki bu söylentileri çıkaranlar bu durumdan rahatsız oluyor ve hainliklerinden dolayı da darbe girişimlerinden gelen nal seslerini duyuyorlar sadece. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve demokrasisine bağlı yüce Türk milletinin bu vatan hainlerine verdiği cevaba karşı hala böyle bir şeye kalkışmayı düşünenler var ise unutmasınlar ki bu kez kat be kat fazlasını öderler. O yüzden bu tür hain bir olayın adını bile anmak bize haramdır. Güneş Vakfı olarak bu vesileler ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını vatanı için siper ederek şehit olan Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Güneş Vakfı olarak her türlü darbenin karşısında devletimizin yanındayız."

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