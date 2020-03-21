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Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan Nevruz kutlaması

ERZURUM HABERLERİ  | 21.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan Nevruz kutlaması

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk’ün öz Bayramı Nevruz İle ilgili kutlama mesajı yayınladı.
Türk milletinin sahip olduğu ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı’nın içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Türkistan’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada doğanın uyanışıyla birlikte kutlanan Nevruz, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan; kardeş Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki millî ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir” dedi.
Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz Bayramının, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği; karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımız olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir. Umuyoruz ki Baharın gelişi ve toprağın canlanması ile beraber ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan virüs illeti de yok olur. Yine umuyoruz ki Türk Milleti dünya nizamını nasıl sağlıyor ise, Türk milletinin Ergenekon’dan çıkış günü de insanlığın virüs illetinden kurtuluş günü olur.
Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz’un birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederek Türk milletinin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

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