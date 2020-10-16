YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Prof. Dr. Budak: "Son 3 yılda Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attık"

Prof. Dr. Budak: "Son 3 yılda Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attık"

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü olarak görevinde 3’üncü yılını dolduran Prof.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü olarak görevinde 3’üncü yılını dolduran Prof. Dr. Necdet Budak, kendisi için hazırlanan sürpriz kutlama töreninde yaptığı konuşmada, "Ege Üniversitesinde son 3 yılda Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attık. Son 2 yıldır en fazla proje yapan üniversiteyiz" dedi.
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, görevinde 3’üncü yılını doldurdu. Rektör Budak’ın 3’üncü yılını doldurması nedeniyle EÜ Rektörlük bahçesinde sürpriz bir kutlama töreni düzenlendi. Törene; üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik idari personel ile öğrenci temsilcileri katıldı. Törende Rektör Budak, dördüncü yıl pastasını kesti.
Törende konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm üyelerimizle tam bir aile ortamı oluşturduk. Bana öğrencilik yıllarımda Ege Üniversitesine rektör olacağım söylenseydi, bunu hayal edemezdim. Ülkemizin ve tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu pandemi sürecinde üniversitemiz mensupları tarafından yapılan bu sürpriz beni çok mutlu etti. Ege Üniversitesinde son 3 yılda Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attık. Son 2 yıldır en fazla proje yapan üniversiteyiz. İnşallah araştırma üniversiteleri arasında da yerimizi alacağız. En önemli konuların başında huzur, güven ve birbirimize ulaşmak geliyor. Ulaşılabilir bir üst yönetim modelini tüm birimlerimizce benimsedik. Eğitim-öğretimde kalite ve akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor. 3 yıldır sizlerle birlikte devletimize, milletimize, üniversitemize hizmet etme şansı bulduk. Bundan gurur ve mutluluk duyuyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendisini ülkesine adamış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak son nefesime kadar bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.
Programda ayrıca, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından hazırlanan Rektör Prof. Dr. Budak’ın üç yılını anlatan bir film gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Taksiyi Otomatik Silahlarla Taradılar: 2 Ölü, 1 Yaralı
Taksiyi Otomatik Silahlarla Taradılar: 2 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.