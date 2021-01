Prof. Dr. Çadırcı’ya TÜBİTAK’tan teşvik ödülü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilen “Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törende Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı, Sağlık Bilimleri kategorisinde 2020 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almaya hak kazandı. Çadırcı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

“Her Medeniyet Kendi Değerini Üretir”

Ödül töreninde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl TÜBİTAK ödüllerinde 18, TÜBA ödüllerinde ise 43 bilim insanına takdirlerini ifade ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik ederek bu bilim insanlarının başarılarının diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bilim insanlarına, Türkiye’ye yaptıkları katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, son 18 yılda ortaya koyduğu başarıları, ilim ve irfan medeniyetine sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma bilim dünyasında Türkiye’nin varlığını, bunun yanında kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Unutmayınız; her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Keşfetmeye, araştırmaya, üretmeye devam eden her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül almaya hak kazanan bilim insanlarına ödüllerini verdi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yeni YÖK Vizyonu Bizlere Işık Tutuyor”

Bilim insanlarının katkılarıyla ülkemizin yarınlarının çok daha aydınlık olacağına yürekten inandığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu törenin Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşiyor olması, bilime ve bilim insanlarına verilen önemin bir göstergesidir. Ülkemiz akademik alanda giderek ivme kazanan bir sürece girmiş bulunmakta. Atatürk Üniversitesi olarak bizler de Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımız ile bu yükselişe katkı sunuyoruz. Bu vesileyle yazılan makaleler önemli dergilerde yayımlanıyor, yürüttüğümüz birçok proje ödüle layık görülüyor. Bunların sonuncusu da Eczacılık Fakültesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın almış olduğu TÜBİTAK teşvik ödülüdür. Kendisini yürekten kutluyor ve başarısından dolayı tebrik ediyorum.”