SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Senegal finalde sahayı terk etmişti! Afrika Kupası el değiştirdi: Fas şampiyon ilan edildi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunun el değiştirerek Senegal'den Fas'a verildiğini duyurdu. Finalde Senegal'e 1-0 yenilen Fas'ın, rakip takım futbolcu ile teknik ekibinin maçtaki itirazı ve sahayı terk etmesi nedeniyle şampiyon ilan edildiği bildirildi.

Metin Yamaner

CAF Temyiz Kurulu, yaptığı açıklamada, Senegal'in finali hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas lehine 3-0 olarak kaydedildiğine karar verdiğini bildirdi.

SAHAYI TERK ETMİŞLERDİ

MAÇ SONUCU 3-0 OLARAK İLAN EDİLDİ

Açıklamada, "Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonunun (FSF), takımının davranışlarıyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü'nün 84. maddesi uyarınca, Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası'nı uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazanmıştı.
PANENKA PENALTISINI ATAMAMIŞTI

Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı. Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.
Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.
Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fas Senegal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.