Seda Sayan Ömür Gedik'e "Siz ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Dobralığıyla bilinen Seda Sayan Youtube'da yaptığı 'Seda ile Her şey Masada' isimli programa Ömür Gedik'i davet etti. Ömür Gedik ile Seda Sayan arasında yaşanan bir diyalog ise X'te defalarca paylaşıldı.

Hayvan dostu olarak tanınan Ömür Gedik evinde 36 tane kedisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ömür Gedik'e Seda Sayan "Senin evin çiş kokuyordur, gelemem" dedi.

Bu sözleri duyan Ömür Gedik ise siz çekinmeden 'Gelme o zaman' yanıtı verdi.

Ömür Gedik daha sonra ise sosyal medyada bir paylaşım yaparak hayvanlarının zaten travmalı olduğunu ve onlara bağıramayacağını söyleyerek "Tarzım bu. Evim de böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri beklerim." ifadelerini kullandı.

Ömür Gedik'e destek mesajları yağdı. Seda Sayan'a da hem destek hem de eleştiri yorumları vardı.