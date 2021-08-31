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Prof. Dr. Cemal Turan'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama

31.08.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Cemal Turan'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin, "Mevcut petrol sızıntısının İskenderun ve Mersin Körfezi'ne girme ihtimali yüksektir." dedi.

Turan, üniversitede gazetecilere yaptığı açıklama, Suriye'nin Banyas bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısının Doğu Akdeniz'e yayıldığını söyledi.

Çarşamba-perşembe günlerinde 3 ila 5 şiddetinde güney batıda oluşacak rüzgarın deniz akıntısını etkileyeceğini savunan Turan şöyle konuştu:

"Mevcut petrol sızıntısının, İskenderun ve Mersin Körfezi'ne girme ihtimali yüksektir. Küçük Asya akıntısından dolayı petrol sızıntısının İskenderun Körfezi'ni, Yumurtalık-Karataş bölgesinde bulunan lagünleri ilk olarak etkileyeceği, daha sonra akıntı sistemiyle bunun İskenderun ve Dörtyol bölgelerine ulaşacağı görülmek ve tahmin edilmektedir. Deniz petlerinin yüzey petrol akıntılarının temizlenmesi için yeterince Körfezimizde ilgili makam ve kuruluşlarda olması çok önemlidir. Petrol sızıntısından oluşabilecek yangın ihtimaline karşı da gerekli birimlerin yeterli önlemleri alması elzemdir."

Suriye'den kaynaklı sızıntının İskenderun Körfezi'nin deniz dibi için de tehlike oluşturabileceğini öne süren için Turan, "Petrol akıntısının aynı Marmara'da müsilajda olduğu gibi belli bir zaman sonra dibe çökeceği aşikardır. Dibe çöktüğü zaman bu petrol sızıntısı dipte yaşayan ekosistemi tamamen öldürecektir. Besin zinciri de alt tabaka öldüğü zaman üst tabaka aç kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, üniversite olarak İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci başkanlığında gerekli çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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