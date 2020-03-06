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Prof. Dr. Çetin: "İstiklal Marşımız bizi millet yapan temel bileşenlerimizdendir"

MERSİN HABERLERİ  | 06.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Çetin: "İstiklal Marşımız bizi millet yapan temel bileşenlerimizdendir"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin, İstiklal Marşının bizi millet yapan temel bileşenlerimizden olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Nurullah Çetin, Mersin’in Tarsus ilçesinde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinliklerine konuşmacı olarak katıldı.
Prof. Dr. Çetin, "Bizi millet yapan temel bileşenlerimizden biri olan İstiklal Marşının, istiklal mücadelemizin en zorlu döneminde, tarihe direniş kararlılığımızın zirvede olduğu bir dönemde yazıldı. Milli kimliğimizin sembolü olan İstiklal Marşı, sadece milli mücadele süreci içerisinde anlamlı olan ve o dönemle sınırlı kalan bir metin değil. Türk’ün kendi vatanında, kendi hür iradesinin hakim olduğu, tam bağımsız bir Türk milleti olarak var kalması İstiklal Marşı’nın içselleştirilmesine bağlıdır” dedi.
Konferansın sonunda, Tarsus Üniversitesi Rektöri Prof. Dr. Orhan Aydın ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, katkılarından dolayı Prof. Dr. Nurullah Çetin’e birer plaket takdim etti.
Tarsus Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Çetin:

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