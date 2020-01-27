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Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof.

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Kütahya için koronavirüs enfeksiyon tehdidinin bulunmadığını belirtti.
Türkiye’nin Çin’de ortaya çıkan korona virüsüne karşı etkili tedbirler aldığını ifade eden Prof. Dr. Duygu Perçin Renders,” Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs şimdiye kadar o ülkede birçok can aldı. Hızla yayılan virüse karşı dünya alarma geçti. Salgın Çin’de başlamış olmakla birlikte; Tayland, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri’nden de vakalar bildirilmiştir. Bu nedenle, Çin’de ve bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir halk sağlığı problemi olarak değerlendirilip önleyici tedbirler alınmaya başlanmıştır. Wuhan-Türkiye uçuşları durdurulmuş, Çin’den gelen tüm uçakların yolcuları termal kameralarla taranmaya başlanmış, havalimanlarında karantina odaları hazırlanmıştır. Bu tedbirler, henüz Türkiye’de görülmemiş olan yeni korona virüsünün ülkemizde tehdit olmasını engellemek adına çok önemlidir” dedi.
Şu an Kütahya için korona virüs enfeksiyon tehdidinin bulunmadığını söyleyen Duygu Perçin Renders,” “Bugünlerde grip vakaları yoğun görülmektedir ancak bunlar koronavirüs değil, grip aşısı ile korunulabilen grip enfeksiyonlarıdır” diye konuştu.

“Enfeksiyonlara karşı korunma önerileri”

Enfeksiyonlara karşı korunmak için öneriler sunan Prof. Dr. Renders, ” Kalabalık ortamlardan (otobüs, alışveriş merkezleri, marketler vb) ayrıldıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın ya da alkollü el antiseptikleri ile ellerinizi ovuşturun. Kirli ellerinizle yüzünüze, gözünüze, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Hapşıran, öksüren insanlardan uzak durmaya çalışın. Hapşırık ve öksürüğünüz varsa evinizde kalın, dışarıdaki insanları koruyun. Çıkmak zorundaysanız maske takın. Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı bir kağıt mendille kapatın ve sonrasında mendili çöpe atın ve ellerinizi yıkayın. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı bulgularınız varsa hastaneye başvurun” ifadelerine yer verdi.

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