YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Prof. Dr. Edibe Sözen’in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen’in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Prof. Dr. Edibe Sözen’in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen,18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tarihin akışını değiştiren ve Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini ateşleyen bir büyük mücadele örneği Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlandığını ifade eden Edibe Sözen, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti için tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Türk Milletinin Anadolu’daki varlığının temeli olan Çanakkale Savaşı, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin ne kadar mukaddes olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı. Çanakkale destanını "Tüm olumsuz koşullara rağmen dünyada eşi benzeri olmayan bu savaş, aziz milletimizin ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek bir asrı geçkin yüreklerde dinmeyen destanıdır” diye tanımlayan Sözen, "Cumhuriyet ve bağımsızlık üzerine kurduğumuz medeniyetimiz; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz’da azimli ve kararlı duruş sergileyen kahramanlarımızın, büyük fedakârlıklarıyla inşa edilmiştir. Çanakkale; kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden yediden yetmişe vatanı için canını siper eden bir milletin, emperyalizme karşı topyekün direnişidir. Bağımsızlık söz konusu olduğunda, vatan evlatlarının ne denli cesur ve kararlı olduğunu gösterdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve daha nice zaferler, bütün dünya milletlerine örnek olmuş ve olacaktır. Bizlere düşen görev bu şanlı tarihi, gelecek nesillere aktarmak ve milli hafızayı korumaktır. Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:44
İkindi
16:07
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Ak Parti’de Yeni İcra Kurulu Değişikliği

Ak Parti’de Yeni İcra Kurulu Değişikliği

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.