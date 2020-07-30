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Prof. Dr. Ekrem Savaş’tan Kurban Bayramı mesajı

UŞAK HABERLERİ  | 30.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi Rektör Prof.

Prof. Dr. Ekrem Savaş’tan Kurban Bayramı mesajı

Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Prof. Dr. Savaş, “Bu duygu ve düşüncelerle Uşak Üniversitesi ailesinin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını en kalbi dileklerimle kutlar; ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederim” dedi.
Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğundan bahseden Savaş, “İki büyük dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı’na erişmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlarımız bağlarımızı kuvvetlendiren, dargınlıkların son bulmasına vesile olan, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, insanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı arttıran anlamlı günlerdir” dedi.

“Uşak Üniversitesi ailesinin ve tüm halkımızın bayramını en kalbi dileklerimle kutlarım”
Prof. Dr. Savaş, “Birbirimizi hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli bir fırsat olan Kurban bayramı vesilesiyle; Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs (Covid-19) pandemisinin bir an önce son bulmasını Cenab-ı Haktan diliyor, salgınla mücadelede hepimizin gerekli tedbirleri almaya devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Uşak Üniversitesi ailesinin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en kalbi dileklerimle kutlar; ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederim” diye konuştu.

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