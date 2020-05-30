Prof. Dr. Eraslan: "Bilgi kirliliğinin önlenmesinde sosyal medya şirketlerine sorumluluk düşüyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, büyük sosyal medya şirketlerine, bu platformlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi için önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yoğun kullanılan Twitter'ın, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için çelişkili bulduğu bazı paylaşımların altına "bilgiyi doğrulama" etiketi eklediğini bildirdi.

Sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasıyla mücadele için attığı bu önemli adımla Twitter'ın tüm dikkatleri de üzerine çektiğini belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Bilgi kirliliği, son dönemde sosyal medya platformlarındaki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için kullanıcılarda oluşturulması gereken teyit kültürünün yanı sıra büyük sosyal medya şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Uluslararası medyada da gündem olan, Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bazı tweetlere bilgiyi doğrulama etiketi ekleyerek sansür uygulaması, Twitter ve Trump arasında başlayan savaşın fitilini ateşledi."