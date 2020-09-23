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Prof. Dr. Görenek, Avrupa Hipertansiyon Konseyi yönetimine seçildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Görenek, Avrupa Hipertansiyon Konseyi yönetimine seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Hipertansiyon Konseyi yönetimine seçildi.
Hipertansiyon konusunda en güncel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine diğer Avrupalı meslektaşları ile birlikte katkıda bulunacak olan Prof. Dr. Bülent Görenek, ayrıca kılavuzların hazırlanması ve diğer önemli çalışmalarda da görev alacak. Prof. Dr. Görenek konseyde 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapacak. Yeni görevine seçilmesinin ardından konuşan Görenek, "Günümüzde en sık karşılaşılan kalp damar hastalığı olan hipertansiyon; kalp yetmezliği, kalp krizi, inme, böbrek ve göz sorunlarına neden olması sebebiyle çok sayıda organımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Uygun tedavi edilmeyen hastalarda çeşitli organ yetmezlikleri ve hatta ölüm görülebilmektedir. Bu sebeple hipertansiyon hastalarına mutlaka en uygun tedavilerin, vakit geçirilmeden uygulanması gerekmektedir. Bu tür tedavilerin belirlenmesinde de Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Konseyi çok önemli görev üstlenmiş durumdadır" dedi.

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