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Prof. Dr. Hatipoğlu, Rektör Uzun’u ziyaret etti

BARTIN HABERLERİ  | 12.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.
Ziyarette Bartın Üniversitesi ile Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ilgilerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu’na teşekkür eden Rektör Uzun, bölgesel odaklı çalışmalarla adından söz ettiren Bartın Üniversitesi’nin yükseköğretim alanına önemli bir katma değer sağladığını söyledi.
Üniversite olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunuyoruz. Bu süreçte her alanda aldığımız başarılarla sürdürülebilir bir gelişim sergiliyoruz. Her günü dolu dolu geçirerek, bir önceki günün üzerine yeni başarıları ekleyerek ilerliyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla yükseköğretim alanına değer katmaya devam ediyoruz” dedi.
Misafirperverliğinden dolayı Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun’a teşekkür eden Prof. Dr. Hatipoğlu ise Bartın Üniversitesini ilgiyle takip ettiklerini ifade etti.

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