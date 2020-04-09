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Prof. Dr. İbrahim Öztek’ten Şehit Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.04.2020 19:52 | Son Güncelleme

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 1. Dünya Savaşı’nda Ermenilerin son kurbanı milli şehidimiz Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı yayımladı. Öztek, "Kaymakam Kemal Bey’in şehadeti, onu değil, ona kast edenleri boğmuş ve yok etmiştir" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 101 yıl önce şehit olan Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı yayınladı. Öztek, Şehit Kaymakam Kemal Bey’i her yıl kabri başında andıklarını fakat bu yıl korona virüs nedeniyle anma programı gerçekleştiremediklerini belirterek, "1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni sırtından vuran Osmanlı vatandaşı Ermenilerin son kurbanı milli şehidimiz Kaymakam Kemal Bey’i rahmetle anıyoruz. 1. Dünya Savaşı günleri ve öncesi Ermeniler, Azerbaycan ve Anadolu’da 2 milyon insanımızı emsali görülmemiş bir vahşetle katletmiştir. Osmanlı Devleti, 24 Nisan 1915 günü bir kanun çıkararak, bu hainlerin bir kısmını Anadolu’dan, Osmanlı Devleti’nin bir başka bölgesi olan Suriye’ye göç ettirmiştir. Ermenilerin suçu büyüktür. Anadolu’nun birçok yerinde erkeği savaşa gitmiş, erkeksiz kalan köylerimizde ve şehirlerimizde insanlarımızı katletmiş, samanlıklara, camilere doldurarak diri diri yakmış, milyon insanımızın canına kıyılmıştır. En önemlisi, cepheye giden silah ve mühimmatı engellemişler ve bu silahlar ele geçirilerek Müslüman halka karşı kullanmışlardır. Bu hainlerin başında genellikle Osmanlı Devleti’nin Ermeni milletvekilleri yer almıştır. Bu göç sırasında Ermenilerin tüm ihtiyaçları karşılanmış, belirli istasyonlarda dinlendirilmiş, yaraları sarılmış ve gittikleri yerlerde ekecekleri buğdayına kadar her ihtiyaçları yanlarına verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"1919 yılında müttefikler İstanbul’u işgal ettiğinde, kana susamış Ermeniler işgal kuvvetlerini kandırarak, bütün bu mecburi göç olayından Yozgat Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’i sorumlu tutmuşlar ve işgal kuvvetleri işbirlikçisi Nemrut Mustafa Paşa mahkemesinde yargılanmasını sağlayarak 10 Nisan 1919 günü Beyazıt Meydanı’nda idam ettirmişlerdir. Bu kahraman vatan evladı, ’Beni haksız yere idam ediyorlar, ben masum bir devlet memuruyum, tek suçum bana verilen görevi yerine getirmek olmuştur. Kimsenin de burnunun kanamasına sebep olmadım. Adalet buna diyorlarsa kahrolsun adalet. Ben şimdi cephede düşman üzerine giden bir nefer gibi şehadet şerbetini içmeye gidiyorum. Çocuklarımı yüce Türk milletine emanet ediyorum. Allah vatana millete zeval vermesin. Fertler ölür, millet yaşar. Yaşasın Türk milleti’ demiştir. Kaymakam Kemal Bey, Kadıköy Kuşdili’nde ebedi istirahatgahında yatmaktadır. Atatürk, 14 Ekim 1922’de TBMM’de çıkmasını sağladığı özel bir kanunla Kaymakam Kemal Bey’i milli şehit ilan etmiştir. Kaymakam Kemal Bey’in idam kararı, şahsında Türk milleti ve devletinin idam kararıdır. Fakat onun şehadeti, onu değil, ona kast edenleri boğmuş ve yok etmiştir."

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