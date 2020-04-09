Prof. Dr. İbrahim Öztek’ten Şehit Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 1. Dünya Savaşı’nda Ermenilerin son kurbanı milli şehidimiz Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı yayımladı. Öztek, "Kaymakam Kemal Bey’in şehadeti, onu değil, ona kast edenleri boğmuş ve yok etmiştir" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 101 yıl önce şehit olan Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı yayınladı. Öztek, Şehit Kaymakam Kemal Bey’i her yıl kabri başında andıklarını fakat bu yıl korona virüs nedeniyle anma programı gerçekleştiremediklerini belirterek, "1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni sırtından vuran Osmanlı vatandaşı Ermenilerin son kurbanı milli şehidimiz Kaymakam Kemal Bey’i rahmetle anıyoruz. 1. Dünya Savaşı günleri ve öncesi Ermeniler, Azerbaycan ve Anadolu’da 2 milyon insanımızı emsali görülmemiş bir vahşetle katletmiştir. Osmanlı Devleti, 24 Nisan 1915 günü bir kanun çıkararak, bu hainlerin bir kısmını Anadolu’dan, Osmanlı Devleti’nin bir başka bölgesi olan Suriye’ye göç ettirmiştir. Ermenilerin suçu büyüktür. Anadolu’nun birçok yerinde erkeği savaşa gitmiş, erkeksiz kalan köylerimizde ve şehirlerimizde insanlarımızı katletmiş, samanlıklara, camilere doldurarak diri diri yakmış, milyon insanımızın canına kıyılmıştır. En önemlisi, cepheye giden silah ve mühimmatı engellemişler ve bu silahlar ele geçirilerek Müslüman halka karşı kullanmışlardır. Bu hainlerin başında genellikle Osmanlı Devleti’nin Ermeni milletvekilleri yer almıştır. Bu göç sırasında Ermenilerin tüm ihtiyaçları karşılanmış, belirli istasyonlarda dinlendirilmiş, yaraları sarılmış ve gittikleri yerlerde ekecekleri buğdayına kadar her ihtiyaçları yanlarına verilmiştir." ifadelerini kullandı.